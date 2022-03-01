Доставка цветов в Минске

Добро пожаловать на сайт компании "Телефлора" – официального представителя международной службы доставки цветов и подарков Teleflora LLC в Республике Беларусь! Доставка букетов через партнерскую сеть Телефлора осуществляется курьером по Минску, пригороду города Минска и всей Беларуси. Если Вам необходма международная доставка, воспользуйстесь сайтом https://sendflowers.by

Покупайте цветы в интернет-магазине не выходя из дома!

Наш интернет-магазин создан с целью познакомить Вас, дорогие посетители, с услугами, которые оказываются через сеть салонов цветов и подарков "Телефлора" в Минске. В перечень наших услуг входит доставка цветов премиум класса:

Доставка цветов в пригород Минска и по Беларуси

Компания Телефлора осуществляет оперативную доставку по пригороду Минска и всей Беларуси. Вы можете купить в наших салонах или заказать через сайт цветы с доставкой к свадьбе, юбилею или другому празднику. Наши флористы всегда готовы собрать для Вас букет цветов из роз, предложить купить горшечное растение или комнатный цветок, который лучше всего подойдет для Вашего дома или офиса, подсказать с выбором подарка или сувенира для Ваших близких.

Флористичекое оформление

Мы занимаемся оформлением цветами, свадеб, праздников и других мероприятий, украшением банкетных залов, выставочных стендов и фотозоны цветами, доставкой гелиевых воздушных шаров. Мы предлагаем нашим клиентам:

цветочную продукцию премиум класса, букеты гелиевых воздушных шаров, подарки и сопутствующие товары;

услуги по профессиональному созданию букетов цветов, их оформлению;

стильное оформление подарков крафт бумагой, лентами, бантами;

спецпредложения и скидки к 8 марта, 14 февраля (Дню Святого Валентина), Новому Году и Рождеству Христову, другим датам.

Заказ оформленный через нашу компанию гарантированно будет доставлен адресату в оговоренные сроки.